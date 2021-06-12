Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии и РФ будут развиваться в интересах обеих стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем России, отметив, что отношения двух государств будут развиваться в интересах населяющих их народов. Об этом сообщает госагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко выразил уверенность в том, что отношения между Белоруссией и Россией, «закаленные в противостоянии современным угрозам, будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов». Глава Белоруссии отметил, что россиянам принадлежит великая страна с уникальной историей и бесценным культурным наследием.

«Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя ее авторитет на международной арене», — указано в сообщении.

Лукашенко также поздравил с Днем России премьер-министра РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва вышли на финишную прямую в согласовании программ по интеграции.