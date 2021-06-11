Сурков рассказал, как «вернуть» Украину

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью WarGonzo рассказал, как «вернуть» Украину. По его словам, это можно сделать «только силой».

В то же время политик объяснил, что сила бывает разной.

«Не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — сказал Сурков.

Он также выразил мнение, что в настоящее время Москва выигрывает от сложившейся на международной арене ситуации, а мир «устает от Украины».

Ранее советник делегации Киева в контактной группе, советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что вооруженные силы Украины могут на месяц-два остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Белоруссии.