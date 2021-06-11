Трамп призвал Байдена на уснуть на встрече с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал нынешнему главе государства не заснуть на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и попросил передать ему наилучшие пожелания, сообщает РИА «Новости».

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему [Путину] мои наилучшие пожелания», — цитирует Трампа агентство.

В ходе предвыборной кампании экс-президент США многократно называл своего оппонента «сонным Джо».

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в швейцарской Женеве 16 июня на вилле «Ла Гранж».

Ранее в Кремле и Белом доме назвали некоторые темы, которые будут обсуждаться на саммите в Женеве. Главы государств, в частности, намерены затронуть темы хакерских атак, ситуацию на Украине, доставку гуманитарной помощи в Сирию. Также лидеры будут говорить об иранской ядерной сделке.