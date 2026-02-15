Названы российские регионы, где чаще всего задерживают выплаты по ипотеке

Центробанк: Ингушетия и Дагестан стали лидерами по ипотечным просрочкам

Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей просрочек по ипотеке. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости на основе данных Банка России.

Согласно информации регулятора, в Ингушетии доля ипотечных кредитов с просроченной задолженностью достигает 10,4% от общего объема выданных займов. В Дагестане этот показатель составляет 4,4%, в Республике Тыва — 4,2%.

В первую пятерку регионов с наихудшей платежной дисциплиной также вошли Чеченская Республика и Северная Осетия — по 3,6% просрочек.

Далее в списке следуют Карачаево-Черкесия с показателем 2,7%, Кабардино-Балкария — 2,08%, Краснодарский край — 1,7%, Адыгея — 1,3% и Хакасия — 1,2%.

ЦБ на заседании 13 февраля — первом в 2026 году заседании — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%. Годовая инфляция, по оценке регулятора на 9 февраля, составила 6,3%.

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», допускали, что ЦБ на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку с 16% до 15-15,75% или же оставит ее без изменений.

