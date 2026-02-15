Размер шрифта
Россиянин изрезал ножом мать и сестру, одна из них не выжила

Во Владивостоке пенсионерку и ее дочь изрезали ножом
Следком Приморья

Во Владивостоке 50-летнего мужчину заподозрили в нападении с ножом на 80-летнюю мать и 58-летнюю сестру. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 февраля в квартире жилого дома на улице Енисейской. По версии следствия, пьяный местный житель напал с ножом на свою пожилую мать и старшую сестру — он порезал их обеих. Пенсионерку доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин избил жену сковородкой и порезал ножом за обвинение в изменах на шашлыках.
 
