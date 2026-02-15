В Госдуме предупредили о штрафах за вывешивание списков должников

Публиковать списки граждан с долгами за ЖКУ — например, на доске объявлений в подъезде или в домовом чате, — незаконно без их согласия, заявил ТАСС зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, обнародование личных сведений о жильцах и их задолженностях подпадает под ст. 13.11 КоАП (о нарушении российского законодательства в области персональных данных) и влечет за собой существенные штрафы — от 300 до 700 тысяч рублей для юрлиц, каковыми являются управляющие организации. За повторное нарушение УК могут оштрафовать на сумму до 1,5 млн рублей.

К персональным данным граждан, которые запрещено публично обнародовать без их согласия, относятся даже их фамилии в сочетании с инициалами, предупредил Колунов.

Управляющие компании часто вывешивают «обезличенные» списки неплательщиков за ЖКУ, указывая только суммы долга и номера квартир, за которыми он числится, добавил депутат. Формально такие публикации не подпадают под статью о персональных данных, но на практике суд, если должник туда обратится, может с учетом конкретных обстоятельств признать действия УК нарушением закона, отметил Колунов.

При публикации обезличенных списков должников также запрещено указывать дополнительные сведения личного характера — например, «мать-одиночка» или «инвалид», пояснял юрист Денис Хмелевской. По его словам, за обнародование персональных данных неплательщиков могут оштрафовать не только УК, но и «активных собственников» — жильцов, которые распространяют личные сведения о соседях в домовых чатах. Им грозят штрафы в размере 10-15 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, когда их могут выселить из квартиры за долги по ЖКХ.