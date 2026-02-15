Аналитик Мартьянов: победа России в СВО стала очевидна еще в 2023 году

То, что Россия победит в украинском конфликте, стало очевидно еще в 2023 году. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

«Мы, конечно, знаем, что на Украине уже почти все кончено. Но это произошло еще в 2023 году», — сказал эксперт.

Он также указал на попытки Запада представить ситуацию в выгодном для себя свете. По словам Мартьянова, продолжают публиковаться статьи о том, что у ВС России якобы заканчиваются ракеты, или что «русские голодают и едят друг друга».

Аналитик выразил уверенность, что когда конфликт завершится, западные лидеры попытаются свалить вину за провалы их собственной политики на кого-то другого. Он не исключил, что Запад в том числе может оправдаться тем, что «русские победили благодаря морозу».

«Их не исправишь. <…> У них нет ни чести, ни человечности, ни порядочности, ни достоинства», — добавил эксперт.

До этого американский журнал Foreign Policy написал, что Россия уже победила в специальной военной операции на Украине, поскольку между Европой и США больше нет единства. Тем временем в России, как говорится в публикации, наоборот «царит единодушие». Кроме того, ВС РФ в отличие от ВСУ не страдают от нехватки личного состава и снарядов, отмечает издание.

Ранее Путин выразил уверенность, что Россия победит в конфликте на Украине.