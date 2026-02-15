Размер шрифта
Все больше американцев выбирают русское православие

Священник Соммер: молодежь в США все чаще приходит в русские православные храмы
РИА Новости

Все больше жителей США проявляют интерес к русскому православию в последние годы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил протоиерей Андрей Соммер, священник синодального Знаменского собора в Нью-Йорке Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ).

По его словам, богослужения в соборе проходят на церковно-славянском языке, однако при храме действует часовня, где службы ведутся на английском. Иеромонах Зосима, служащий там, обратил внимание на заметный рост числа людей, которые приходят в храм самостоятельно, без предварительной церковной традиции в семье.

Священник подчеркнул, что значительную часть новых прихожан составляет молодежь. Он отметил, что службы в соборе проходят ежедневно, и все чаще молодые семьи приносят крестить новорожденных детей.

Русская православная церковь заграницей была образована в 1920-е годы после эмиграции части духовенства и верующих из России. В 2007 году РПЦЗ и Московский патриархат подписали акт о каноническом общении, завершивший раскол, продолжавшийся около 90 лет. В настоящее время РПЦЗ объединяет около 550 приходов по всему миру, прежде всего в США.

Ранее власти Украины приняли решение уничтожить фреску с Романовыми в одном из храмов.
 
