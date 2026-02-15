Размер шрифта
Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидали ученые

ИКИ РАН зафиксировала начало магнитной бури на сутки раньше своего прогноза
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН зафиксировала начало слабой магнитной бури на Земле 15 февраля, сообщается на ее сайте.

Причиной геомагнитных возмущений стало воздействие потоков солнечного ветра из корональной дыры, которая располагается на Солнце прямо напротив нашей планеты. Пик явления пришелся на 05:00 мск, когда буря достигла уровня G1.3 по пятибалльной шкале мощности.

Геомагнитные возмущения начались примерно на сутки раньше, чем ожидали ученые, и продлятся до двух суток. Исследователи заверили, что выход бури на средний уровень (выше G2) маловероятно.

Магнитные бури уровня G1 относятся к категории слабых и способны оказывать лишь незначительное влияние на работу систем управления космическими аппаратами. Кроме того, жители высоких широт до 60 градусов при таких геомагнитных возмущениях могут наблюдать полярные сияния.

В январе 2026 года было зафиксировано рекордное количество магнитных бурь — они продолжались в общей сложности 10 дней, то есть почти треть месяца. Это максимальный показатель с 2017 года.

Ранее одна область на Солнце обновила рекорд века по числу вспышек.
 
