Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В центре Санкт-Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы

Синоптик Колесов: температура в центре Петербурга утром опускалась до -23,5°C
Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Самую низкую температуру воздуха с начала зимы зафиксировали 15 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Он рассказал, что в 9:00 (совпадает с мск) столбики термометров в центре Петербурга показывали -23,5°C. При этом на большей части остальной территории города температура воздуха оказалась ниже -25°C.

«Спасибо всем, кто закрыл сегодня ночью форточку и позволил состояться рекорду температуры в центре города», — написал Колесов.

По его словам, температуру ниже -20°C зафиксировали в центре Петербурга впервые с 1 декабря 2025 года.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 15 февраля в Москве ожидаются кратковременный снег и понижение температуры воздуха до -10°C. Погода будет облачная с прояснениями, скорость порывов ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в российской столице будет расти и достигнет 744 миллиметров ртутного столба, добавил специалист.

Ранее россиян предупредили об опасности зарядки смартфона на морозе.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!