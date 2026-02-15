В центре Санкт-Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы

Самую низкую температуру воздуха с начала зимы зафиксировали 15 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Он рассказал, что в 9:00 (совпадает с мск) столбики термометров в центре Петербурга показывали -23,5°C. При этом на большей части остальной территории города температура воздуха оказалась ниже -25°C.

«Спасибо всем, кто закрыл сегодня ночью форточку и позволил состояться рекорду температуры в центре города», — написал Колесов.

По его словам, температуру ниже -20°C зафиксировали в центре Петербурга впервые с 1 декабря 2025 года.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 15 февраля в Москве ожидаются кратковременный снег и понижение температуры воздуха до -10°C. Погода будет облачная с прояснениями, скорость порывов ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в российской столице будет расти и достигнет 744 миллиметров ртутного столба, добавил специалист.

