Транспортная инфраструктура на юге Украины получила повреждения

В Одесской области на юге Украины выявили повреждение транспортной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

«Есть повреждения транспортной инфраструктуры. В Одесском районе повреждены <...> административные объекты железнодорожной станции, железнодорожная цистерна с разливом и сгоранием топлива», — говорится в заявлении.

По словам чиновника, возникшие пожары были оперативно потушены.

В ночь на 15 февраля украинское издание «Страна.ua» написало, что в Одессе произошли взрывы. Данные онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют о том, что в тот момент в Одесской области не действовала воздушная тревога.

13 февраля Одесская область оказалась частично обесточена после ночных прилетов. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела ежедневное совещание и вечером заявила, что без света остались более 130 тыс. абонентов. При этом объекты критической инфраструктуры удалось подключить к сети, подчеркнула она.

Ранее в Одесской области зафиксировали повреждение крупной электроподстанции.