В России рекордно выросла стоимость огурцов

Baza: огурцы в РФ подорожали до 700 рублей за килограмм
Global Look Press

В России стоимость огурцов увеличилась до 700 рублей за килограмм. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что цена на овощи выросла из-за холодной зимы и Нового года.

«В среднем сейчас килограмм огурцов на рынках начинается от 500 рублей. И продавцы уверяют — это не предел, стоимость может вырасти еще», — говорится в сообщении.

По словам фермеров, в 2026 году спрос на огурцы превышает прошлогодний почти в 2,5 раза, и они оказались к такому просто не готовы. Сельхозпроизводители провели новую посадку еще в декабре, но восстановить прежние объемы после новогоднего ажиотажа сложно.

По словам одного из фермеров, часть из них компенсирует доход за счет розничной торговли, повышая цену на огурцы. Кроме того, на цену повлиял рост цен на электроэнергию, в результате чего содержание теплиц стало значительно дороже. Кроме того, увеличились затраты на семена, удобрения и средства защиты от вредителей.

12 февраля зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный выступил с инициативой проверки резкого роста цен на огурцы Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

По его словам, он получает обращения граждан, которые возмущены резким скачком цен. Они отмечают, что стоимость огурцов на прилавках российских магазинов выше, чем экзотических фруктов — бананов и ананасов.

Ранее в России cпрогнозировали общее подорожание овощей из-за высокого уровня инфляции.
 
