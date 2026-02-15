Украинский пленный рассказал о приказе врачам ТЦК по мобилизованным

У врачей ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата) есть приказ признавать годными всех, у кого есть руки и ноги. Об этом рассказал попавший в плен украинский военнослужащий Сергей Копич, его историю опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

Копич сообщил, что его мобилизовали в октябре 2025 года. Он отметил, что поставил рекорд по скоростному прохождению медкомиссии — врачи проверили его за пять минут, и уже в этот же вечер боец оказался в учебном центре. Как рассказал военнослужащий, на передовой вместе с ним оказались «три деда в возрасте под 60 лет».

Также Копич рассказал, как сдался в плен. По его словам, все произошло быстро: неожиданно пришли российские военные и взяли его и других в плен.

До этого пленный украинский контрразведчик и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Мыхайлов рассказал о приказе командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), запрещающем брать в плен российских военных. По его словам, взятых в плен бойцов армии России после допроса, как правило, расстреливают.

