В ГУР Украины пожаловались на военных КНДР, участвующих в СВО

Представитель ГУР Украины Черняк: военные КНДР научились использовать дроны
Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бойцы северокорейской армии в ходе боев против Вооруженных сил Украины (ВСУ) освоили технологические средства современной войны, в частности, научились управлять боевыми дронами. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в эфире южнокорейского телеканала MBC TV, фрагменты его интервью опубликованы в Telegram-канале ГУР.

Черняк отметил, что военные КНДР научились использовать беспилотники, а также средства радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам представителя ГУР, подобным опытом ведения современной технологической войны сейчас обладают только три армии ― ВСУ, ВС России и Корейская народная армия.

До этого Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил об изменившемся на Украине отношении к солдатам КНДР, участвующим в специальной военной операции (СВО). По информации канала, северокорейские военные больше не рассматриваются Украиной как незначительная угроза. Авторы публикации обратили внимание, что насмешки сменились утверждениями, что бойцы КНДР — серьезные противники.

Ранее военный эксперт рассказал о выгоде КНДР от участия в спецоперации на Украине.
 
