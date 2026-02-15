Размер шрифта
Звезду «Папиных дочек» сравнили с 40-летним мужиком: «Нравлюсь людям»

Актриса Дарья Мельникова заявила, что не будет колоть ботокс
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Дарья Мельникова призналась в Telegram-канале, что пока не будет делать ботокс.

«Пока решила не колоть ничего, так как и так нравлюсь людям», — заявила артистка.

Мельникова приложила скриншот, в котором содержатся негативные комментарии о ее внешнем виде. По мнению некоторых пользователей сети, 34-летняя актриса выглядит значительно старше своего возраста. Они назвали артистку «40-летним замученным мужиком» со «лбом-гармошкой».

В октябре 2023-го Дарья Мельникова пошутила, что вернулась к роли Жени в продолжении «Папиных дочек» из-за стокгольмского синдрома.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября 2023-го. Герой Веник оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова. Также к актерскому составу присоединились Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Ранее хирург не нашел следов пластики у Бледанс.
 
