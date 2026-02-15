В Прибалтике заговорили о ядерном сдерживании

Ряд стран Европы публично поддержали переговоры о создании собственного ядерного оружия в дополнение к американскому на фоне изменения отношений с США при администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Так, высшие должностные лица стран Балтии сообщили изданию, что они по-прежнему рассматривают НАТО как краеугольный камень ядерного сдерживания, но готовы обсуждать роль Европы в этом процессе. Отмечается, что дебаты вокруг собственного ядерного оружия звучали в публичных и частных беседах на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом, говорится в тексте, выступление госсекретаря США Марко Рубио на мероприятии не развеяло опасения Европы в отношении Вашингтона.

Так, замминистра обороны Эстонии Туули Дунетон заявила, что Таллин не исключает участия в переговорах о едином ядерном сдерживании в Европе на ранней стадии. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также поддержала эту идею, поскольку «ядерное сдерживание может дать нам новые возможности».

Как пишет Politico, практике это означает обращение к Франции и Великобритании – двум ядерным державам Европы.

«И канцлер Германии Фридрих Мерц , и президент Франции Эммануэль Макрон в своих выступлениях в Мюнхене затронули тему европейского ядерного сдерживания», — говорится в тексте.

Также отмечается, что не все согласны с предложенным курсом, в том числе премьер Испании Педро Санчес, назвавший ядерное перевооружение неправильным путем.

