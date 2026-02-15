Размер шрифта
Посол РФ в Каракасе рассказал о работе дипломатического представительства

Мелик-Багдасаров: посольство РФ в Каракасе работает штатно
MFA Russia/Global Look Press

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил РИА Новости, что диппредставительство РФ в Каракасе работает штатно с повышенными мерами безопасности после похищения президента страны Николаса Мадуро Соединенными Штатами.

По словам посла, существенных изменений в деятельности и повседневной жизни российских дипломатов не произошло. Сотрудники посольства готовы к работе в сложных условиях.

«Венесуэла — гостеприимная страна, многие сложности компенсируются яркой культурой, радушием граждан боливарианской республики, красивой природой, сплоченностью коллектива и пониманием важности выполняемой миссии. Конечно, дипломаты — патриоты своей страны и в длительной командировке тоскуют по Родине», — подчеркнул Мелик-Багдасаров.

Накануне посол заявил, что США не ставили Россию в известность о готовящихся ударах по Венесуэле. Дипломат сообщил, что от Вашингтона не поступало никаких уведомлений, но позиция Москвы по поводу дестабилизирующих действий американской стороны в Латинской Америке и Карибском бассейне была известна до 3 января.

До этого лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо в ходе Мюнхенской конференции по безопасности призвала изгнать Россию из Венесуэлы ради свободы от коммунизма.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. Среди целей оказались и авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан и порт Ла-Гуайра.

После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Ранее США запретили России операции с нефтью Венесуэлы.
 
