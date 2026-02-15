«Это и есть ее уровень»: в России оценили неудачи лыжницы Непряевой на ОИ

Тренер Бородавко: может быть, в масс-старте от Непряевой стоит ожидать успеха

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результаты российской лыжницы Дарьи Непряевой на зимних Олимпийских играх — 2026, где она ни разу за три гонки не сумела попасть в топ-15. Его слова приводит пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Скорее всего, это и есть уровень Непряевой на данный момент. Быть может, в масс-старте от нее стоит ожидать больших успехов — за счет выносливости, огромного желания и того факта, что на такие длинные дистанции заявляется мало молодых девушек», — заявил он.

12 февраля россиянка заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпийских играх в Италии. Время завершения дистанции составило 24 минуты 45,0 секунды.

Непряева приняла участие в третьей гонке на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее россиянка финишировала 17-й в скиатлоне, а в спринте не сумела преодолеть квалификационный этап.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее олимпийская чемпионка предрекла Коростелеву возможное получение медали на Играх.