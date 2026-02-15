Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

«Это и есть ее уровень»: в России оценили неудачи лыжницы Непряевой на ОИ

Тренер Бородавко: может быть, в масс-старте от Непряевой стоит ожидать успеха
Санто Стефано/РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил результаты российской лыжницы Дарьи Непряевой на зимних Олимпийских играх — 2026, где она ни разу за три гонки не сумела попасть в топ-15. Его слова приводит пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Скорее всего, это и есть уровень Непряевой на данный момент. Быть может, в масс-старте от нее стоит ожидать больших успехов — за счет выносливости, огромного желания и того факта, что на такие длинные дистанции заявляется мало молодых девушек», — заявил он.

12 февраля россиянка заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпийских играх в Италии. Время завершения дистанции составило 24 минуты 45,0 секунды.

Непряева приняла участие в третьей гонке на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее россиянка финишировала 17-й в скиатлоне, а в спринте не сумела преодолеть квалификационный этап.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее олимпийская чемпионка предрекла Коростелеву возможное получение медали на Играх.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!