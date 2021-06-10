Госсекретарь Союзного государства объяснил санкции Запада против Минска

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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Запад вводит санкции против Минска с целью вызвать у белорусских граждан недовольство, направленное на властей страны, считает государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

По словам Мезенцева, западные страны используют надуманные политические поводы», чтобы «обескровить» экспортоориентированные отрасли белорусской экономики и спровоцировать недовольство белорусов.

«Это форма давления на Беларусь, которая проводит свою независимую политику — путь бесперспективный», — выразил свое мнение госсекретарь.

Он добавил, что нагнетаемая Западом обстановка оказывает влияние на миллионы обычных людей. При этом, по словам Мезенцева, со временем западные государства «обязаны будут сойти» с этого пути.

Ранее Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. В документе содержится призыв к ужесточению санкций против Белоруссии и к расследованию «роли России» в произошедшем.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Инцидент вызвал международный скандал.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.