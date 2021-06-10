Байден пошутил, что не хочет возвращаться в США

Президент США Джо Байден в ходе своего европейского турне встретился с премьер-министром Великобритании и пошутил, что ему настолько нравится природа, что он не хочет возвращаться на родину. Об этом пишет The Washington Post.

Встреча проходила в графстве Корнуолл, которое расположено на юго-западе Англии.

Байден прибыл в Европу, чтобы поучаствовать в нескольких мероприятиях, среди которых встреча G7, заседание НАТО а также саммит с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. До этого власти Женевы запретили беспилотникам летать над зоной безопасности саммита России и США, который пройдет 16 июня.