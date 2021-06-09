Названы темы саммита Путина и Байдена

В Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет РИА «Новости».

«Наверняка тема Украины будет затрагиваться», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В свою очередь помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан заявил, что политики поднимут вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию. Кроме того, Байден обсудит с Путиным хакерские атаки, хотя и не считает, что за последними нападениями стоит Россия. Также лидеры будут говорить об иранской ядерной сделке.

Ранее власти Женевы запретили беспилотникам летать над зоной безопасности саммита России и США, который пройдет 16 июня.

Нарушение запрета будет штрафоваться, а летательные аппараты изъяты полицией. Более того 16 июня в городе запрещены любые демонстрации. Кроме того, 16 и 17 июня посетителям будет закрыт доступ в парк Гранж и соседний парк О'Вив. Также будут ограничены движение транспорта, прогулки пешеходов и использование прилегающего водного пространства.