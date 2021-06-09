Лавров: у России нет сверхдержавных амбиций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» заявил, что у России нет сверхдержавных амбиций, сообщает РИА «Новости».

«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит», — заявил Лавров.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что представители стран Запада не готовы «к честному диалогу» с Россией по поводу размещения американских ракет средней и малой дальности.

«Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», — пояснил Лавров.

Ранее МИД России не исключил участие Лаврова в саммите лидеров России и США в Женеве.