Байден уведомил Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом

Президент США Джо Байден уведомил лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса о контртеррористических операциях против группировок «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» и «Талибан» (запрещены в России), которые проводят за рубежом ВС США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Президент сообщил, что подразделения США продолжают операции против ИГ, «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), «Талибана» (организация запрещена в России) и связанных с ними группировок в Ираке, Сирии, Йемене, Иордании, Ливане, Сомали, Кении, Джибути и Нигере.

Байден указал, что в Иордании находятся 2 976 американских военнослужащих, в Ливане - 83, в Нигере - 808, при этом численность контингента США в других вышеперечисленных странах не указана. Глава государства также рассказал, что общая численность американских войск в Саудовской Аравии составляет 2 742 человека.

Кроме того, Байден уведомил руководство Конгресса о том, что американские военнослужащие входят в состав миротворческих сил и миссий военных наблюдателей на Синайском полуострове в Египте и в Косово.

По словам президента, Соединенные Штаты также помогают в борьбе с терроризмом правительству Филиппин, а также расквартированы на кубинской военно-морской базе Гуантанамо, где на данный момент содержатся 40 человек.

Ранее сообщалось, что США намерены перебазировать войска из Афганистана в ближайшие страны — Узбекистан и Таджикистан. По данным источников, Вашингтон намерен таким образом «контролировать деятельность» террористов.