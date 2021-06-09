Адвокат рассказал, что грозит ударившему Макрона

Насилие в отношении лица, наделенного государственной властью, в уголовном кодексе Франции предполагает наказание в виде тюремного заключения и штрафа в €45 тыс., сказал РИА Новости адвокат Алан Дюфло, комментирую пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«В статье 222-13 Уголовного кодекса (насилие в отношении лица, наделенного государственной властью) - при условии, что у президента нет временной нетрудоспособности более восьми дней... предусматривается наказание в виде трех лет тюрьмы и €45 тыс. штрафа», — сообщил адвокат.

Ранее Макрон получил пощечину от неизвестного — президент, подойдя к ограждению вместе с охраной, хотел пожать мужчине руку, но вместо рукопожатия получил удар по лицу. Обидчика быстро нейтрализовали сотрудники службы безопасности.

Инцидент произошел во время поездки главы государства в департамент Дром в рамках президентской кампании.

Французские СМИ отмечают, что Макрон впервые оказался объектом физической агрессии. Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил насилие в отношении президента и назвал случившееся ударом по демократии.