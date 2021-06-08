МИД ответил на заявление Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, Москва не уходит от диалога с НАТО, но альянс не воспринимает предложения российской стороны по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии. Он указал, что последняя встреча, которая состоялась в 2019 году, была проведена по инициативе России.

«Тогда мы центральным в повестке дня поставили вопрос, касающийся европейской безопасности, - как справиться с последствиями одностороннего решения США выйти из ДРСМД», — сказал Грушко.

Он также отметил, что Москва готова обсуждать вопросы, связанные с деэскалацией.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Россия будет следить за итогами саммита, учитывая, что на мероприятии будут обсуждаться новые стратегические установки в отношении страны.

Ранее Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия-НАТО. По его словам, такое предложение российской стороне было сделано еще год назад, но положительного ответа так и не последовало.