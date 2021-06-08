МИД КНР подтвердил намерение Китая принять закон о контрмерах в ответ на санкции Запада

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти рассматривают возможность принятия законопроекта о контрмерах в ответ на санкции США и других государств. Об этом сообщает газета Global Times.

По его словам, отдельные страны Запада под различными предлогами пытаются оклеветать Китай и оказать на него давление.

«Мы намерены защищать свой национальный суверенитет и ключевые интересы», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

22 марта главы МИД стран Евросоюза согласовали внесение четырех граждан и одной организации Китая в черный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне». Позже к санкциям присоединились США, Канада и Великобритания.

Кроме того, Белый дом усилил давление на Пекин в связи с реформой гонконгской избирательной системы, в качестве инициатора которой выступило центральное правительство КНР. США считают данные преобразования «недемократичными», в связи с чем составили перечень из 24 официальных лиц материкового Китая и Гонконга, транзакции которых иностранные финансовые организации не должны обслуживать. В противном случае начнут действовать американские санкции.

После этого Китай ввел ответные санкции против США и Канады.