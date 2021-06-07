В Киеве заявили, что Байден гарантировал Зеленскому безопасность Украины

Президент США Джо Байден, беседуя по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, дал Украине максимальные гарантии безопасности. Об этом пишет РИА «Новости».

«Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности», — приводятся слова советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого американский лидер пригласил украинского коллегу приехать с визитом в Вашингтон.

Ранее СМИ писали, что в Белом доме передумали устраивать встречу президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Отмечается, что переговоры американского и украинского лидеров были отсрочены из-за смены руководства «Нафтогаза» (украинская госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа).