В Белом доме рассказали, что Байден намерен обсудить с Путиным

Президент США Джо Байден подтвердит приверженность США территориальной целостности Украины на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе саммита в Женеве. Об этом заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин в ходе выступления по видеоконференции, организованной Центром за новую американскую безопасность.

«Мы обсудим ограничения, которые Россия наложила на нашу дипломатическую платформу. На повестке дня также будут такие темы, как Иран, Северная Корея, Сирия, Афганистан, Арктика и изменение климата. Мы будем говорить о Белоруссии и необходимости соблюдения норм гражданской авиации, которые, как мы видим, грубо нарушались в последние недели», — рассказал Грин.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее Белый дом назвал другие возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.