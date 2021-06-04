Кортеж президента Киргизии попал в аварию на Иссык-Куле

Президентский кортеж главы Киргизии Садыра Жапарова попал в аварию рядом с озером Иссык-Куль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского президента.

«Во время пребывания президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения. В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьево Иссык-Кульского района врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль», — рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в результате аварии пострадали трое и погиб один из сотрудников Государственного комитета Национальной безопасности Киргизии. Это ведомство отвечает за обеспечение национальной безопасности страны и охраняет президента Киргизии.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу, был в состоянии алкогольного опьянения.