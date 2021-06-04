В Киеве пообещали сделать «больно» Лукашенко, если он пустит следователей ЛНР в Минск

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает «больно» белорусскому президенту Александру Лукашенко, если тот пустит следователей самопровозглашенной ЛНР в страну для проведения следственных действий с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

27 мая генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. В прокуратуре попросили Белоруссию предоставить его для следственного эксперимента. После чего Лукашенко пригласил представителей самопровозглашенной Луганской народной республики посетить Протасевича.

«Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Белоруссии, с которой у нас много связей. В том числе и экономических...» — сказал он.

Кроме того, министр подчеркнул, что существуют вещи, которые Украина не прощает.

«Мы будем действовать очень взвешенно, потому что мы не хотим никакой политической или экономической войны с Белоруссией», — сказал Кулеба.

По его словам, Лукашенко своими действиями толкает Украину к тому, чтобы она реагировала.

3 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Позже ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.