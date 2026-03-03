Белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта в ОАЭ из-за взрыва беспилотника

Беспилотник взорвался над кортом в Дубае во время матча теннисиста Остапенкова

Белорусский теннисист Данил Остапенков и его соперник Хаято Мацуоки были вынуждены экстренно покинуть корт после взрыва беспилотника во время их матча на турнире Challenger 50 в Дубае.

Сбитый системой ПВО беспилотник взорвался в небе над кортом. Первым на угрозу обратил внимание Мацуоки, который указал Остапенкову на БПЛА. После этого теннисисты, судья и персонал спешно покинули площадку.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

В ОАЭ застряли российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев, которым в скором времени предстоит сыграть на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Пока неясно, успеют ли спортсмены вовремя прибыть в США, одним из вариантов для них является путь на машине до Омана, откуда они смогут уже вылететь в США с пересадкой.

