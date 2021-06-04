СМИ: ВС США могут подготовить «наступательные кибероперации» против хакеров в России

Президент США Джо Байден может поручить военным подготовить «наступательные кибероперации» против хакеров, базирующихся на территории России, сообщила телекомпания NBC.

Телекомпания отмечает, что власти США намерены впредь рассматривать как угрозу национальной безопасности кибератаки с применением программ-вымогателей. На фоне этого, по свидетельству источников NBC, Байден может поручить Киберкомандованию ВС США «подготовить наступательные кибероперации против хакеров в России». По данным источников телекомпании, к таким мерам президент может прибегнуть, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

«Прямо сейчас у них голова в пекле», — сказал состоянии администрации Байдена источник.

NBC в своем материале отмечает, что в качестве примера нового подхода Белый дом «необычайно быстро указал пальцем на Россию за укрытие злоумышленников».

Американское руководство, по сведениям телекомпании, убеждено в том, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей стали в последнее время источником экономического ущерба США. NBC считает, что такой подход оправдан, в частности, в свете кибератак на компанию — оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS. При этом, как подчеркивает телекомпания, любые кибероперации ВС США против целей, расположенных в России, «грозят ответными мерами».

1 июня стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки. Кибератака привела к приостановке работы пяти крупных мясоперерабатывающих заводов компании в США. Вашингтон заподозрил в кибератаке на JBS «российских хакеров».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на встрече в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на компанию JBS.