Генпрокуратура ЛНР планирует признать СБ Украины террористической организацией

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) намерена признать Службу безопасности Украины и Главное управления разведки украинской минобороны террористическими организациями. Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ведомство планирует обратиться с соответствующим ходатайством в Верховный суд ЛНР.

Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики обстреляли в понедельник, 31 мая, школу и ясли-сад в поселке Золотое-5, когда в зданиях находились дети.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской Народной республики и Донецкой Народной республики, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.