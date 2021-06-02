Депутат назвал «эмоциональным срывом» угрозы Киева в адрес Минска

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал эмоциональным срывом возможные санкции Украины в отношении Белоруссии, если последняя начнет полеты в Крым. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, Украина уже ввела санкции против белорусской авиации, «присоединилась к травле президента (Белоруссии) Лукашенко», чем заведомо обозначила себя как недруга Белоруссии.

«Какими санкциями они собираются их пугать, если сами у Беларуси закупают российский бензин? Это, скорее, эмоциональный срыв украинского чиновника — вот, мол, опять провал на крымском направлении», — сказал Бальбек.

Депутат также выразил мнение, что на фоне последних событий совместная работа Киева и Минска «получила пробоину ниже ватерлинии».

«Куда уж хуже? Думаю, руководство Беларуси само без чьих-либо подсказок примет решение, что касается полетов в Крым, и, как говорится, Украину даже не спросят», — подытожил политик.

До этого первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что если самолеты «Белавиа» окажутся на территории Крыма, против компании будут введены санкции.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва начали переговоры по поводу открытия прямых авиарейсов в Крым. «Белавиа» испытывает нехватку рейсов после того, как европейские страны, в том числе Украина, а также США заявили о приостановке авиасообщения с Белоруссией.