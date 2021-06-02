Совфед одобрил денонсацию Договора по открытому небу

Совет Федерации России на заседании в среду, 2 июня, единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. 11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора, нижняя палата российского парламента поддержала инициативу единогласно. Решение о выходе России из соглашения было принято после того, как от договора отказалась американская сторона. При этом в Москве неоднократно заявляли о готовности пересмотреть свою позицию в случае возвращения США в соглашение.

Ранее в Министерстве иностранных дел России подтвердили, что Вашингтон, в преддверии саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, оповестил Москву о том, что не станет возвращаться в ДОН.

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году, он позволял 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.