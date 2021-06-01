Минск и Москва вышли на финишную прямую в согласовании программ по интеграции

Премьер-министр республики Белоруссия Роман Головченко заявил, что республика почти завершила стадию согласования программ по интеграции с Россией. Об этом сообщает издание «СБ.Беларусь сегодня».

«Мы выстраиваем новую модель отношений, (...) чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно», — пояснил Головченко.

По его словам, в ходе совещания с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждались два блока вопросов: работа над союзными программами по экономической интеграции Белоруссии и России и обеспечение устойчивой работы экономики в условиях как действующих санкций со стороны стран Запада, так и озвученной угрозы введения дополнительных ограничений.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич заявил, что процесс становления Союза России и Белоруссии демонстрирует схожие черты в сравнении с развитием Европейского Союза (ЕС).

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых «дорожных карт».