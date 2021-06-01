В ФРГ ответили на призыв Зеленского обеспечить Украину оружием

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Берлину предоставить его стране оборонительное оружие, передает РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что с 2014 года Германия укрепила Украину в гражданском секторе почти на €2 млрд. При этом он выразил мнение, что конфликт в Донбассе может быть решен только политическим путем.

«И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (в решении)», — подчеркнул Маас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Германия могла бы больше помочь украинскому государству, предоставив ему оборонительное оружие. По словам украинского лидера, то, что Берлин делает для Украины, он делает для себя.

До этого Зеленский в очередной раз заявил о необходимости нового формата переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.