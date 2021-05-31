Захарова призвала Запад расследовать инцидент с Ryanair в Берлине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Берлине в воскресенье, 30 мая. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Дипломат выразила удивление относительно того, что новость о ситуации с лайнером появилась спустя сутки после происшествия. Она отметила, что об экстренной посадке впервые стало известно из пресс-релиза компании, а не из источников НАТО.

«Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое», — написала дипломат.

Ранее стало известно, что рейс Ryanair, направляющийся из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе.

До этого похожий случай произошел с другим самолетом авиакомпании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. 23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В дальнейшем Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал стенограмму переговоров минского диспетчера с пилотом борта Ryanair. В ведомстве заявили, что аэропорт получил письмо с угрозой с анонимного почтового ящика на Protonmail — экипаж уточнял источники получения сведений о бомбе на борту. Также из расшифровки переговоров следует, что пилот уточнял, кто именно запросил посадку в Минске — авиакомпания Ryanair, аэропорт Афин или аэропорт Вильнюса.

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал «неправдивой и неточной» расшифровку Минтранса Белоруссии о переговорах с диспетчерами во время вынужденной посадки в Минске.