Захарова призвала Запад расследовать инцидент с Ryanair в Берлине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Берлине в воскресенье, 30 мая. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Дипломат выразила удивление относительно того, что новость о ситуации с лайнером появилась спустя сутки после происшествия. Она отметила, что об экстренной посадке впервые стало известно из пресс-релиза компании, а не из источников НАТО.

«Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое», — написала дипломат.

Ранее стало известно, что рейс Ryanair, направляющийся из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку в Берлине из-за сообщения о бомбе.

До этого похожий случай произошел с другим самолетом авиакомпании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. 23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В дальнейшем Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал стенограмму переговоров минского диспетчера с пилотом борта Ryanair. В ведомстве заявили, что аэропорт получил письмо с угрозой с анонимного почтового ящика на Protonmail — экипаж уточнял источники получения сведений о бомбе на борту. Также из расшифровки переговоров следует, что пилот уточнял, кто именно запросил посадку в Минске — авиакомпания Ryanair, аэропорт Афин или аэропорт Вильнюса.

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал «неправдивой и неточной» расшифровку Минтранса Белоруссии о переговорах с диспетчерами во время вынужденной посадки в Минске.