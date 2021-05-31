СМИ: ЕС хочет предложить России наладить взаимопонимание после инцидента с рейсом Ryanair

Евросоюз опасается, что Россия воспользуется ухудшением отношений между ЕС и Белоруссией для усиления своего влияния. Об этом сообщает издание El Pais.

Отмечается, что по этой причине ЕС планирует предложить Москве наладить «политическое взаимопонимание и сотрудничество». При этом, по данным издания, Евросоюз может избрать и другой путь, санкционный, который может нанести ущерб экономике России.

Ранее сообщалось, что саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Также отмечалось, что председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал к ужесточению антироссийских санкций на фоне обсуждения новых рестрикций в отношении Белоруссии.

Он также назвал отношения между Россией и Евросоюзом «очень напряженными».

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС предлагают администрации Соединенных Штатов выступить с совместным заявлением о планах держаться единого подхода к России. До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Брюссель обеспокоен отказом Москвы принять рейсы из стран Евросоюза с измененным маршрутом в облет Белоруссии.