Лавров заявил, что Россия поддерживает заинтересованность ЕС в нормализации диалога

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что визит министра иностранных дел Португалии и встречи с представителями европейского бизнеса свидетельствуют о заинтересованности Евросоюза в налаживании отношений с Россией. Об этом он заявил на открытии конференции по отношениям России и ЕС, сообщает ТАСС.

По словам министра, Евросоюз и Россия остаются коллегами в сфере инвестиций и торговли, невзирая на не самый лучший период в отношениях.

«Россия даже после нанесенного санкциями вреда — все еще пятый по значимости внешнеторговый партнер Евросоюза. А ЕС в свою очередь остается одним из основных наших торгово-инвестиционных партнеров», — подчеркнул он.

Лавров добавил, что в 2020 году на партнерство с Евросоюзом пришлось порядка 34% российского товарооборота.

Ранее Лавров заявил, что в Европе вновь «возводят окопы» как на фронте в отношениях с Россией. Министр подчеркнул, что ситуация в отношениях Российской Федерации и Европейского союза остается весьма тревожной.