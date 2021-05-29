Появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку после переговоров в Сочи. Об этом сообщает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Они еще вчера договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга, и сегодня они совершили морскую прогулку», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в ходе переговоров обсудили, в частности, вопрос о задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге. По словам Пескова, судьба девушки Москве небезразлична, президент России поручил МИД следить за ходом ее дела. Он уточнил, что подтвердилась информация о наличии у девушки вида на жительство в Белоруссии.

Также президенты затронули торгово-экономические вопросы и борьбу с коронавирусом.

«В основном фигурировали две большие темы — это вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, а также борьба с пандемией», — рассказал представитель Кремля.

Песков также рассказал, что лидеры двух стран не обсуждали вопрос перехода к единой валюте.