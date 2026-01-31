Размер шрифта
Общество

На Украине заявили о высоком дефиците мощности в энергосистеме

«Укрэнерго»: дефицит мощности в энергосистеме остается очень высоким
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Энергетическая система Украины в данный момент восстанавливается после системного сбоя. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в пяти областях страны — Киевской, Харьковской, Черкасской, Житомирской и Черновицкой — действуют аварийные отключения света. Аналогичная ситуация наблюдается в столице. При этом дефицит мощности в энергосистеме остается на крайне высоком уровне.

Пресс-служба компании ДТЭК в Telegram-канале написала, что специалистам удалось восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры в Киеве. Сейчас энергетики пытаются вернуть свет людям.

«Восстановление происходит поэтапно. Такой подход необходим, чтобы избежать перегрузки сетей и предотвратить новые аварии», — подчеркивается в заявлении.

Также представители ДТЭК призвали украинцев экономно расходовать электроэнергию.

До этого газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ сообщила, что в Киеве и Харькове из-за отключения света полностью остановили работу метрополитенов.

31 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна осталась без электроснабжения. Причиной послужил технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Ранее в правительстве Украины высказались о ситуации с энергооборудованием.
 
