Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода ВСУ из Донбасса

Политолог Топорнин: Зеленский должен согласовать вывод ВСУ из Донбасса
Jonathan Ernst/Reuters

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от вывода войск из Донбасса может быть связан с необходимостью согласовать этот процесс. Об этом Ura.ru заявил руководитель Центра европейской информации Николай Топорнин.

По мнению политолога, глава Украины в текущей ситуации нуждается в гарантиях.

«Он тоже отвечает перед людьми и не может просто сказать, что решил вывести войска. Это вопрос, требующий согласования с законодательной властью и военными», — пояснил Топорнин.

Политолог обратил внимание, что раньше Зеленский допускал возможность проведения на Украине референдума по территориальному вопросу. Также он предположил, что украинское руководство «цепляется» за Донецкую народную республику, так как она открывает дорогу на Киев.

30 января Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам статуса Донбасса и Запорожской атомной электростанции. Как он сказал, Украина не отдаст эти территории «без боя». Глава государства добавил, что считает наименее проблемным вариантом формулу «стоим, где стоим».

Ранее в Кремле ответили на слова Зеленского о нежелании идти на компромиссы.
 
