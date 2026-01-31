Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Е Европе подскочили цены на газ

ТАСС: стоимость газа в Европе достигла $415 за 1 тыс. куб. м
Shutterstock

В январе 2026 года средняя стоимость газа в Европе продемонстрировала значительный рост, увеличившись почти на 25% по сравнению с декабрем 2025 года, и достигла примерно $415 за тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

Подобная тенденция, по мнению агентства, обусловлена сильными морозами и быстрым сокращением запасов газа в странах Евросоюза.

Если последний день 2025 года фьючерсные контракты на газ заключались по цене около $344 за тыс. куб. м, то 30 января 2026 года торги завершились на отметке $487 – это на 42% выше, чем в конце предыдущего месяца, и является максимальным значением с весны 2025 года.

Несмотря на заметный подъем в текущем месяце, европейские цены на газ все еще на 20% ниже средних значений, зафиксированных в январе 2025 года.

В январе 2025 года средняя цена газа в Европе составляла около $517 за тыс. куб. м (рост на 53% по сравнению с 2024 годом). Последующие месяцы демонстрировали следующую динамику: февраль — $542 (+88%), март — $467 (+55%), апрель — $409 (+28%), май — $412 (+15%), июнь — $439 (+14%), июль — $410 (+12%), август — $394 (-10%), сентябрь — $393 (-5,5%), октябрь — $384 (-16%), ноябрь — $368 (-25%), декабрь — $334 (-32%).

Ранее экономист Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Европа «забила гол в собственные ворота», запретив газ из России.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!