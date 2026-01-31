Е Европе подскочили цены на газ

ТАСС: стоимость газа в Европе достигла $415 за 1 тыс. куб. м

В январе 2026 года средняя стоимость газа в Европе продемонстрировала значительный рост, увеличившись почти на 25% по сравнению с декабрем 2025 года, и достигла примерно $415 за тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

Подобная тенденция, по мнению агентства, обусловлена сильными морозами и быстрым сокращением запасов газа в странах Евросоюза.

Если последний день 2025 года фьючерсные контракты на газ заключались по цене около $344 за тыс. куб. м, то 30 января 2026 года торги завершились на отметке $487 – это на 42% выше, чем в конце предыдущего месяца, и является максимальным значением с весны 2025 года.

Несмотря на заметный подъем в текущем месяце, европейские цены на газ все еще на 20% ниже средних значений, зафиксированных в январе 2025 года.

В январе 2025 года средняя цена газа в Европе составляла около $517 за тыс. куб. м (рост на 53% по сравнению с 2024 годом). Последующие месяцы демонстрировали следующую динамику: февраль — $542 (+88%), март — $467 (+55%), апрель — $409 (+28%), май — $412 (+15%), июнь — $439 (+14%), июль — $410 (+12%), август — $394 (-10%), сентябрь — $393 (-5,5%), октябрь — $384 (-16%), ноябрь — $368 (-25%), декабрь — $334 (-32%).

Ранее экономист Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Европа «забила гол в собственные ворота», запретив газ из России.