Во Франции заявили о коллапсе энергосистемы Украины

Le Monde: блэкаут на Украине показал тяжелое состояние энергосистемы страны
Telegram-канал «Київ INFO | Новини Україна»

Полное отключение жизненно необходимых систем на Украине продемонстрировало, что энергосистема страны находится на грани коллапса. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Идут массированные отключения по всей стране. Это еще одно свидетельство того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских авиаударов», — говорится в материале.

Состояние энергосистемы Украины тяжелое, так как сегодняшние отключения систем электро-, водо- и теплоснабжения произошли и без обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ, отметили в Le Monde.

31 января в Киеве произошли аварийные отключения электроэнергии, что привело к остановке работы систем водоснабжения, отопления, а также прекращению работы столичного электротранспорта и метро.

Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что страна осталась без электроснабжения после того, как случился технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Также сообщается, что на Южноукраинской атомной электростанции произошло аварийное отключение энергоблока.

Ранее на Украине заявили о невыносимой жизни в Киеве.
 
