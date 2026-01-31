23-летний блогер из России погиб в Таиланде, а его спутница — в тяжелом состоянии

SHOT: молодой блогер из России Вадим погиб в Таиланде в результате ДТП

Российский блогер Вадим погиб в Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, 23-летний россиянин ехал вместе со своей спутницей Дарьей на мотоцикле за рубежом. Пара совершала поездку из Самуи на Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль, за рулем которого находилась местная жительница.

От удара Вадим вылетел вперед и ударился головой о бордюр, пробив шлем. Медики пытались спасти его по пути в больницу, но не смогли.

Дарья получила множественные ушибы и пять переломов. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция продолжает расследование. Другие детали произошедшего СМИ не сообщает.

Вадим был одним из основателей сообщества для русскоязычных жителей Пхукета. Сообщество помогало им находить работу и общаться.

В начале января сообщалось, что гражданин России погиб в Таиланде в новогодние дни. По данным СМИ, более 100 человек не стало в результате ДТП в Таиланде в первые дни января. Основными причинами аварий на дорогах стали управление транспортом в нетрезвом виде и превышение скорости.

