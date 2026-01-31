Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

23-летний блогер из России погиб в Таиланде, а его спутница — в тяжелом состоянии

SHOT: молодой блогер из России Вадим погиб в Таиланде в результате ДТП
Telegram-канал «SHOT»

Российский блогер Вадим погиб в Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, 23-летний россиянин ехал вместе со своей спутницей Дарьей на мотоцикле за рубежом. Пара совершала поездку из Самуи на Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль, за рулем которого находилась местная жительница.

От удара Вадим вылетел вперед и ударился головой о бордюр, пробив шлем. Медики пытались спасти его по пути в больницу, но не смогли.

Дарья получила множественные ушибы и пять переломов. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция продолжает расследование. Другие детали произошедшего СМИ не сообщает.

Вадим был одним из основателей сообщества для русскоязычных жителей Пхукета. Сообщество помогало им находить работу и общаться.

В начале января сообщалось, что гражданин России погиб в Таиланде в новогодние дни. По данным СМИ, более 100 человек не стало в результате ДТП в Таиланде в первые дни января. Основными причинами аварий на дорогах стали управление транспортом в нетрезвом виде и превышение скорости.

Ранее стало известно, что певица Елка отказалась от украинского паспорта и оформила гражданство РФ.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!