Культура

Надежда Бабкина об отношениях с Евгением Гором: «Нас все время разводят»

Певица Бабкина заявила, что у них с Евгением Гором все хорошо
Илья Питалев/РИА Новости

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала об отношениях со своим давним избранником Евгением Гором. Звезду, ставшую гостьей нового выпуска музыкального телешоу «Дуэты» на телеканале «Россия», цитирует kp.ru.

Бабкина и Гор спели песню о любви «Там, где клен шумит»Ю в финале номера Евгений поцеловал руку Надежде Бабкиной.

Мы вместе уже больше двадцати трех лет. Нас все время разводят… А у нас все хорошо! Секрет — любовь и понимание», — сказала она.

Дуэт с партнером для обоих оказался сюрпризом.

«Когда увидела Женю, то переволновалась — боялась, что не вступлю в следующий куплет», — делится Бабкина.

Народная артистка России, певица Надежда Бабкина в 2025 году отметила 75-летие. За полвека на сцене она завоевала любовь миллионов и стала главным популяризатором народной музыки. С чего начинала свой творческий путь «королева русской песни» и чем занимается — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пэрис Хилтон намекнула, что хочет помочь Бритни Спирс вернуться на сцену.
 
