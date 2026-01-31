Надежда Бабкина об отношениях с Евгением Гором: «Нас все время разводят»

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала об отношениях со своим давним избранником Евгением Гором. Звезду, ставшую гостьей нового выпуска музыкального телешоу «Дуэты» на телеканале «Россия», цитирует kp.ru.
Бабкина и Гор спели песню о любви «Там, где клен шумит»Ю в финале номера Евгений поцеловал руку Надежде Бабкиной.
Мы вместе уже больше двадцати трех лет. Нас все время разводят… А у нас все хорошо! Секрет — любовь и понимание», — сказала она.
Дуэт с партнером для обоих оказался сюрпризом.
«Когда увидела Женю, то переволновалась — боялась, что не вступлю в следующий куплет», — делится Бабкина.
Народная артистка России, певица Надежда Бабкина в 2025 году отметила 75-летие. За полвека на сцене она завоевала любовь миллионов и стала главным популяризатором народной музыки. С чего начинала свой творческий путь «королева русской песни» и чем занимается — в материале «Газеты.Ru».
