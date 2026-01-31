Подозреваемого в удушении девушки в Москве задержали

В Москве по подозрению в удушении девушки задержали 19-летнего юношу. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Предварительно, задержанный находился в романтических отношениях с девушкой. Между ними возникла ссора на почве расставания, и молодой человек задушил ее. На следующий день юноша сам обратился к правоохранителям и рассказал о случившемся.

В ближайшее время молодому человеку планируют предъявить обвинение, а также избрать меру пресечения.

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из жилых домов на улице Совхозной. Специалисты прибыли на место происшествия, чтобы провести осмотр места преступления, а также установить детали и обстоятельства произошедшего.

