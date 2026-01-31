Московская пенсионерка обменяла у мошенников 30 млн рублей на билеты «банка приколов»

В Москве 75-летняя женщина обменяла десятки миллионов рублей на билеты «банка приколов». Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось с сообщения якобы из поликлиники — женщину попросили «подтвердить прикрепление», отправив код из СМС. После этого ей поступил целый ряд звонков от злоумышленников, выдававших себя за сотрудников разных организаций.

Под их давлением пенсионерка забрала сбережения из банковской ячейки и отдала их курьеру для «проверки». Позже сообщник преступников вернул ей пакет с деньгами, которые она положила обратно в ячейку. Однако после разговора с мужем она решила проверить содержимое ячейки и обнаружила, что ей вместо денег вернули билеты «банка приколов».

В результате москвичка лишилась почти 30 млн рублей. Правоохранители установили курьера, который также оказался жертвой аферистов и выполнял их указания, приняв их за сотрудников полиции.

