В Подмосковье простились с исчезнувшим во время заплыва через Босфор пловцом

В Одинцово прошла церемония прощания с пропавшим в Босфоре пловцом Свечниковым

На Лайковском кладбище в Одинцово простились с российским спортсменом, мастером спорта по плаванию Николаем Свечниковым, передает ТАСС.

Как уточняет агентство, в церемонии приняли участие близкие, друзья и ученики пловца.

24 августа прошлого года Свечников исчез во время межконтинентального заплыва через Босфор. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

20 января останки мужчины нашли в пяти километрах от места начала заплыва. На следующий день родители Свечникова сдали ДНК-тест. Он подтвердил, что тело принадлежит пропавшему пловцу.

Ранее семья Свечникова решила подать в суд на организаторов заплыва.